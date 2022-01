WOŚP 2022 w Chełmnie - co się działo w kinie Rondo? Zobaczcie zdjęcia

Na scenie chełmińskiego Ronda wystąpiły dzieci i młodzież z lokalnych szkół i przedszkoli. Odbyły się także licytacje, była licytacja serduszek. Gościem specjalnym była aktorka Urszula Dębska.

Natomiast od godz. 18.30 do godz. 23 w Kręgielni Grawitacja w Chełmnie odbędą się koncerty i licytacje. Wystąpią zespoły: Cela nr 3, Zielone Żabki, Czerwone Kościoły, New Way Punk Rock. Natomiast o godz. 20 na starówce chełmińskiej zaplanowano Spektakularne Światełko do Nieba w wykonaniu Sebastiana Frodyma.