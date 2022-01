WOŚP 2022 w powiecie brodnickim. Ile wstępnie zebrano? Sprawdzamy! Karina Knorps-Tuszyńska

W Brodnicy już wiadomo, że zebrano większą kwotę niż rok temu, a wciąż trwa liczenie Marcin Jadziński Zobacz galerię (45 zdjęć)

Od szefowej brodnickiego sztabu WOŚP Darii Rutki dowiedzieliśmy się w poniedziałek rano, że sztab zebrał ok. 149 tys. zł, co oznacza, że kwota już jest wyższa niż rok temu, kiedy to udało się uzbierać ok. 145 tys. zł. Daria Rutka podkreśla jednak, że liczenie wciąż trwa, a kwota na pewno będzie wyższa, ponieważ doliczone zostaną do niej pieniądze z licytacji prowadzonych na Allegro i z e-Skarbonki. Liczenie wciąż trwa także w pozostałych sztabach na terenie powiatu brodnickiego, ale sztab w Jabłonowie Pomorskim przekazał, że zebrano już ponad 30 tys. zł, sztab w Górznie ok. 16 tys. zł, sztab w Osieku ok. 30 tys. 500 zł, a Anna Szablińska, szefowa sztabu w Zbicznie przekazała nam, że na tę chwilę zebrano już ok. 10 tys. zł. Zobaczcie kolejną porcję zdjęć z 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.