WOŚP 2022 w Więcborku i Sośnie. Kwesta wolontariuszy, wynik sztabu [zdjęcia]

Na zakup sprzętu dla oddziałów okulistyki dziecięcej kwestowano w Więcborku. Na ulicach miasta, Runowa, Sypniewa i Zabartowa można było spotkać łącznie 25 wolontariuszy, którzy zbierali datki do puszek. Sztab odwołał koncert lokalnych twórców, pokaz laserowy i Światełko do Nieba. Nie odbyło się też wspólnie morsowanie Krajeńskich Morsów "Przerębel", jednak ci zaprosili na licytację do świetlicy wiejskiej Zabartowie.

30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie był dla więcborskiego sztabu rekordowy, ale i tak udało się tu zebrać najwięcej pieniędzy w powiecie sępoleńskim. Z puszek i licytacji internetowych zgromadzono 36 351,77 zł.

Z kolei wynik sztabu w gminie Sośno to 15 534, 65 zł.