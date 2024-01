WOŚP 2024 w Rogowie koło Żnina. Morsowanie, pokazy strażaków i licytacje - mamy zdjęcia i wideo

Rogowo zagrało razem z Jurkiem Owsiakiem

Rogowo w powiecie żnińskim, wzorem wielu miast w Polsce i za granicą włączyło się do 32. Finału WOŚP. 28 stycznia 2024 roku mottem akcji było "Tu wszystko gra OK!". Cel 32. Finału WOŚP to natomiast "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!".

Niedzielne granie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rogowie rozpoczęło się na ulicach, gdzie przez cały dzień wolontariusze zbierali datki do puszek. W sali Gminnego Domu Kultury - co jest tradycją w tej miejscowości, Klub Honorowych Dawców Krwi Strażak oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowali pobór krwi.