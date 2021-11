Współczesna wersja Dziadów w Kruszy Zamkowej, czyli "Dziady 5D" pod Inowrocławiem. Zobaczcie zdjęcia

Dlaczego "Dziady 5D" w Askaukalis w Kruszy Zamkowej? - Ponieważ jest to jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie prowadzone są prace archeologiczne, wskazujące na to, że pola w Kruszy Zamkowej to tereny jednej z osad zaznaczonych na mapie Klaudiusza Ptolemeusza około 150 roku naszej ery. Jednak historia tego miejsca jest znacznie starsza, bo sięga wieków przed nasza erą, o czym świadczą wydobywane podczas prac archeologicznych kości, datowane na około 4 tys. lat p.n.e. oraz liczne przedmioty pochodzące z pradawnych czasów - tłumaczy Violetta Naskręt.

Dariusz Nawrocki