Wstępnie ustalono przyczynę śmiertelnego wypadku w Lipnicy w powiecie wąbrzeskim. W weekend zatrzymano także pijanych kierowców

W piątek, 5 listopada ok. g. 22 w Lipnicy w gminie Dębowa Łąka w powiecie wąbrzeskim doszło do śmiertelnego wypadku, o czym pisaliśmy tutaj i tutaj. Jak wstępnie ustalili wąbrzescy policjanci, kierowca audi a4 na prostym odcinku drogi krajowej nr 15 najechał na tył poprzedzającego go auta osobowego, po czym zjechał na przeciwległy pas wprost pod nadjeżdżającą scanię. W wyniku zderzenia ciężarówka przewróciła się do przydrożnego rowu. Kierujący audi a4 21-latek, mieszkaniec powiatu wąbrzeskiego zginął na miejscu, natomiast zarówno 51-letni kierowca ciężarówki, jak i 42-letni drugiego osobowego auta nie odnieśli obrażeń. Obaj byli trzeźwi. Policjanci, pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków zdarzenia. Prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

W miniony weekend na drogach powiatu wąbrzeskiego doszło także do trzech kolizji oraz zatrzymano dwóch pijanych kierowców.