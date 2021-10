Wszystkich Świętych 2021. Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła? Mamy odpowiedź Kościoła

Wszystkich Świętych to święto, które przypada 1 listopada. Jest to święto kościelne - czy oznacza to, że we Wszystkich Świętych trzeba iść do kościoła? Wyjaśniamy, czy 1 listopada jest dniem obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Św.

Wszystkich Świętych - czy trzeba iść do kościoła?

Przypomnijmy, że Wszystkich Świętych to święto kościelne, a zarazem dzień ustawowo wolny od pracy. Wszystkich Świętych obchodzone jest co roku 1 listopada. Czy trzeba iść we Wszystkich Świętych do kościoła? Jak czytamy na portalu msze.info, zgodnie z doktryną katolicką, Uroczystość Wszystkich Świętych jest uroczystością nakazaną. Co to oznacza w praktyce?

Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła?

W Kościele rzymskokatolickim 1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych. Jest to święto kościelne, a zarazem dzień ustawowo wolny od pracy. Wśród wiernych pojawia się pytanie, czy w związku z tym świętem trzeba 1 listopada iść do kościoła? Czy jest to dzień obowiązkowego uczestnictwa we Mszy Św.? Wyjaśniamy. Uroczystość Wszystkich Świętych to w kościele rzymskokatolickim tzw. święto nakazane. W związku z tym, zgodnie z prawem kościelnym, osoby wierzące mają obowiązek uczestniczyć 1 listopada we Mszy Świętej.

Wszystkich Świętych - msza na cmentarzu

Warto jednak pamiętać, że na wielu cmentarzach 1 listopada odprawiane są Msze Święte. Czy uczestnictwo w takiej mszy będzie spełnieniem obowiązku? Oczywiście. Msze odprawiane na cmentarzach w dniu Wszystkich Świętych są właśnie między innymi po to, by ułatwić wiernym spełnienie tego obowiązku. Nie trzeba iść więc fizycznie do kościoła - można wziąć udział w liturgii odprawianej na cmentarzu.

Portal msze.info przypomina jednak, że obowiązek uczestnictwa w liturgii 1 listopada spełnia także każda osoba, która weźmie udział w wieczornej Mszy Świętej sprawowanej dzień wcześniej, tj. 31 października. Wynika to z Kodeksu Prawa Kanonicznego (Kan. 1248 § 1): Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Czy 2 listopada trzeba iść do kościoła?

2 listopada obchodzone są tzw. Zaduszki. Wierni zastanawiają się więc, czy również 2 listopada - w Zaduszki - trzeba iść do kościoła? 2 listopada obchodzony jest Dzień Zaduszny - jest to dzień, w którym wspominamy zmarłych i modlimy się za dusze przebywające w czyśćcu. Nie jest to jednak żadna uroczystość, ani święto w Kościele rzymskokatolickim. Oznacza to, że 2 listopada nie ma obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej. Dzień Zaduszny nie jest także dniem ustawowo wolnym od pracy.

Polacy na podbój kosmosu