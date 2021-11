Wszystkich Świętych. Przy pięknej pogodzie całe rodziny odwiedzają groby bliskich na grudziądzkich cmentarzach. Zobacz zdjęcia

Dziś, 1 listopada obchodzimy Wszystkich Świętych.

Ponieważ jest to poniedziałek, to wiele osób do tego święta przygotowywało się już w weekend. Dzięki temu dziś na największej w mieście nekropolii, przy ul. Cmentarnej, tłok jest zauważalnie mniejszy niż zwykle.

Dostrzegają to także policjanci, którzy sterują ruchem w okolicach największego w Grudziądzu cmentarza. Korków nie ma, ale o miejsce parkingowe przy nekropolii jest jednak trudno.

Na cmentarzu kwestowano na odnowę grobu Stefana Lipińskiego z 1933 roku, na którym znajduje się płaskorzeźba dobrego pasterza.

Jutro, 2 listopada, natomiast obchodzić będziemy Dzień Zaduszny - wspomnienie osób zmarłych.