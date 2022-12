Wybitni sportowcy, medaliści olimpijscy, odwiedzili uczniów szkół w Opolskiem

– Zależało nam, żeby po pandemii COVID-19 przygotować dla dzieci wydarzenia, w których będą miały możliwość rywalizacji sportowej. Mistrzowie, którzy odwiedzili dzieciaki w Głubczycach, Głuchołazach, Nysie, Kędzierzynie-Koźlu i Prudniku opowiadali o swojej drodze, o początkach i o pasjach. Muszę powiedzieć, że szkoły podeszły do tego bardzo entuzjastycznie i jesteśmy naprawdę zachwyceni frekwencją. Ważnym elementem każdego wydarzenia były też wykłady historyczne poświęcone bohaterom z najbliższej okolicy – mówi prezes Głubczyckiego Stowarzyszenia Kresowego, organizator akcji.

Z uczniami w pięciu miastach województwa opolskiego spotkali się lekkoatletyczni mistrzowie olimpijscy z Tokio Justyna Święty-Ersetic i Dawid Tomala oraz wicemistrz olimpijski z Londynu w podnoszeniu ciężarów Bartłomiej Bonk. – Uważam, że naszym obowiązkiem jest pokazywać dzieciakom piękna sportu i zachęcać je do aktywności fizycznej. Mam wrażenie, że te dzieci wystarczy delikatnie pchnąć do sportu i szybko łapią bakcyla. Sport przecież to fantastyczna przygoda – mówi Dawid Tomala.