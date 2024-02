Wybory samorządowe 2024. Poznaliśmy komitety wyborcze - w powiecie golubsko-dobrzyńskim jest ich trzydzieści

Komitety wyborcze można było zgłaszać do poniedziałku 12 lutego. Najwięcej w powiecie golubsko-dobrzyńskich powstało ich w gminach Kowalewo Pomorskie i Zbójno – aż po siedem. W mieście Golub-Dobrzyń jest sześć komitetów. Najmniej – zaledwie dwa komitety są w gminie Ciechocin.

Kandydatów na radnych można zgłaszać do 4 marca, a na burmistrzów i wójtów do 14 marca, więc na oficjalne pełne informacje musimy jeszcze poczekać. Jednak choć z wykazu komitetów nie poznajemy bezpośrednio kandydatów na wójtów, burmistrzów czy radnych, to pewne wnioski już się pojawiają. Jest sporo komitetów nazwanych konkretnymi nazwiskami. W Golubiu-Dobrzyniu jest KWW NAS urzędującego burmistrza MARIUSZA PIĄTKOWSKIEGO, ale także jego kontrkandydata w poprzednich wyborach KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SZYMONA WIŚNIEWSKIEGO JEDNOŚĆ OBYWATELSKA oraz obecnego radnego ALEKSANDRA WICHROWSKIEGO oraz radnej DOMINIKI PIOTROWSKIEJ AKTYWNI I SKUTECZNI. Radna w media społecznościowych potwierdziła, że po raz pierwszy będzie starała się o stanowisko burmistrza.