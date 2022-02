Wybory uzupełniające w Raciążku wygrał kandydat... popierany przez PiS

Przez lata powiat aleksandrowski był w rękach PSL, ale obecnie „koalicja” PO-PiS pozostawia wiele do życzenia. Nikt nie spodziewał się, że w maleńkim Raciążku w pierwszej turze wygra kandydat Klubu Radnych „Przyszłość dla Gminy Raciążek”. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, część radnych oraz lokalnych działaczy Rafał Krajewski już w pierwszej turze zdobył ponad połowę głosów. To on został nowym wójtem, zastępując „długoletnią” Wiesławę Słowińską (cztery kadencje).

Do urn 13 lutego nie poszło jednak zbyt wielu mieszkańców. Z 2512 osób w pięciu obwodach pojawiła się nawet nie połowa uprawnionych do głosowania. Oddano 1223 głosy, 630 zdobył Krajewski. - Po co miałem iść, byłem przekonany, że będzie druga tura - mówi jeden z wyborców. - Od razu wiedziałem, że wygra Rafał Krajewski, od lat pracuje w gminie, była zastępcą, a od listopada pełnił funkcję wójta. Drugi miał być Siedlecki, w kończy 50 proc. swojego wynagrodzenia chciał oddawać na gmin-ne potrzeby.