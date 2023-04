Wybuch gazu w mieszkaniu w Straszewie. Dwie osoby trafiły do szpitala

Zawiadomienie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynęło około godz. 12.40. Ze zgłoszenia wynikało, że to wybuch nagromadzonego w domu gaz. Na miejscu pierwsi byli druhowie z OSP w Straszewie. Zadysponowano także cztery zastępy PSP z Aleksandrowa Kujawskiego.

W domu przebywały trzy osoby, które wyszły z pomieszczenia same. Starsza kobieta i mężczyzna doznali poważnych obrażeń ciała, poparzenia ciała były znaczne. Zespół ratownictwa przewiózł kobietę do szpitala w Radziejowie, a mężczyznę do Aleksandrowa Kujawskiego.