Wyjątkowa edycja Tour de France rozpoczęta! Premierowy etap dla gospodarza!

Warto przypomnieć, że w tym roku polski akcent podczas Tour de France jest jeszcze większy, bowiem oficjalnym partnerem wyścigu została Grupa InPost. — I z tego też jestem dumny. Widać, że Polska przyjeżdża na Tour de France w coraz większym wymiarze i pokazuje, jakie reprezentuje wartości i co potrafimy wywalczyć. To, że chcemy zaznaczyć swoją obecność, również dodaje dużo pewności siebie i dumy — dodawał Kwiatkowski.

Kibicom kolarstwa nie trzeba przypominać, że Tour de France to najbardziej prestiżowy wyścig świata. Dla każdego zawodnika sam start w tych zawodach to niezwykłe przeżycie. — Startując w Tour de France jest rzesza nacji, która wręcz przytłacza. Widać, że Francuzi czy Włosi czują się naprawdę pewni siebie — tłumaczył Michał Kwiatkowski, jeden z najlepszych polskich kolarzy, który reprezentuje Team Ineos Grenadiers. — Dlatego ja jako taki outsider, bardzo się cieszę, gdy widzę na trasie polskich kibiców czy polskich dziennikarzy, którzy relacjonują wyścig.

Wracając do pierwszego etapu tegorocznego Tour de France, Kwiatkowski podkreślał przed wyścigiem, że ma dobre wspomnienia z Florencji. — Włoska kultura kolarska jest na dobrym poziomie, ma znakomitą historię i to sprawi, że to Grand Départ będzie naprawdę wyjątkowe - mówił.

Kwiatkowski stracił do lidera 16 sekund. Nie oznacza to jednak, że nie wygra któregoś z etapów. Jak sam zapowiada, jazda w Teamie Ineos Grenadiers umożliwia mu walkę o zwycięstwo nie tylko w klasyfikacji generalnej. — Dla mnie, czyli kolarza, który świetnie radzi sobie zarówno na płaskim, podczas wiatru, ale również w sprincie i pod górę to świetna informacja. Ubiegły rok otworzył mi już kilka szans i teraz też szukamy zwycięstwa również na etapach — podkreślił polski kolarz, który w 110. edycji wygrał 13. etap Tour de France.

W niedzielę kolarzy czeka drugi etap wyścigu, którego oficjalnym partnerem jest Grupa InPost. Zawodnicy występujący w Tour de France rozpoczną etap w Cesenatico, a zakończą go w Bolonii. Całe zawody potrwają aż do 21 lipca i to wówczas oficjalnie poznamy zwycięzcę klasyfikacji generalnej.