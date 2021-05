Wyjątkowe zdjęcia wiosny uchwyconej na terenie powiatu wąbrzeskiego można przesłać do konkursu. Czekają nagrody o wartości 2 tys. zł KAK

Do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Wąbrzeska należy przesłać zdjęcie z wiosennym kadrem, zrobione w Wąbrzeźnie lub na terenie gmin: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk Karina Knorps-Tuszyńska

Mieszkańcy Wąbrzeźna oraz gmin: Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk mogą przekazać wyjątkowe zdjęcia wykonane na tym terenie do konkursu "Wiosna, wiosna, ach to ty". Przesłanie zdjęcia zajmie tylko chwilę, a jest o co walczyć - na autorów najlepszych zdjęć czekają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2 tys. zł.