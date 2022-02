Wyjątkowy ślub w Bydgoszczy. Pani Maria miała 89 lat, pan Jerzy 93, gdy się pobrali

- Jerzy napisał ogłoszenie matrymonialne do rubryki „Może to Ty”, prowadzonej w Gazecie Pomorskiej we Włocławku - wspomina pani Maria. - To było w lipcu 2008 r. W anonsie określił swoje oczekiwania. Szukał pani w wieku zbliżonym do jego, wykształconej, pogodnej, z którą mógłby spędzić resztę życia. Czytałam gazetę, zauważyłam ogłoszenie. Pomyślałam: „A, odpiszę”.