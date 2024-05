Wykład tylko dla dorosłych i Noc Muzeów Grudziądzu. Program na weekend 17, 18, 19 maja

Pszenica, żyto, jęczmień - ceny za tonę w maju 2024 u progu naboru o dopłaty do zbóż

Kto chce dostać dopłatę do zboża w 2024 r., musi je sprzedać do 31 maja. Czasu zostaje zatem coraz mniej, a co z cenami pszenicy, jęczmienia czy żyta w skupach?...