Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 26.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Budy , 18/12, 18/16, 18/18, 18/19.

26.05 od godz. 8:00 do 14:00

Brzozie 190, 253, 256, 257, 260, 261, 269, 271A, 363/64, 363/70, 363/71, 363/72, 363/74, 363/82, 363/84, 539/7.

26.05 od godz. 8:00 do 14:00

Grudziądz

Zakurzewo 3b, 3D, 3f, 3G, 5B, 8/A, 10A, 11, 12, 12/A, od 13 do 15, 15A, od 16 do 18, 21, 22, od 26 do 29, 29A, 30, 123/8, 252/11, 252/12, 260/3, 301/1, 343 (GPO), 350.

26.05 od godz. 7:00 do 11:00

powiat chełmiński

Bajerze od 2 do 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 33, 34, 34B, 34D, 35, 57, 17/5, 99/12.

26.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat radziejowski

Bytoń 74, 100, 100A, od 101 do 105, 107, 105/4, Bytoń-112/4, dz. 101/2, Nasiłowo od 1 do 7.

26.05 od godz. 11:00 do 13:00