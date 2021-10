Wypadek drogowy między Płazowem a Tucholą. Rannego motocyklistę zabrał śmigłowiec

Do wypadku wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Śmigłowiec zabrał do szpitala najciężej poszkodowanego w zdarzeniu kierującego motocyklem. Miał liczne złamania.

Lżej poszkodowani pasażerowie z samochodu osobowego zostali przekazani zespołowi pogotowia. Jak doszło do zdarzenia? Ustala to policja. Wiadomo, że było to czołowe zderzenie.

Na miejsce wysłano strażaków z PSP w Tucholi oraz OSP Bysławia. - Naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca na lądowanie śmigłowca LPR-u, pomoc przedmedyczna poszkodowanym, neutralizacja plam płynów eksploatacyjnych oraz usunięcie pojazdów z drogi i przywrócenie ruchu drogowego - informują ochotnicy z OSP Bysław.