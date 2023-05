Wypadek na DK10. Laweta częściowo wylądowała w rowie [zdjęcia]

We wtorek (16.05.2023) o godz. 13:04 na 279 kilometrze drogi krajowej nr 10 (prawdopodobnie okolice Makowisk, doszło do zdarzenia drogowego. Jak powiedziała nam kom. Lidia Kowalska, z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, kierowca lawety nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, nie zapanował nad pojazdem, w efekcie czego laweta częściowo znalazła się w przydrożnym rowie. Na szczęście nikomu nic złego się nie stało.

Na drodze wprowadzono ruch wahadłowy, czekano na pomoc drogową. Utrudnienia trwały wiele godzin.