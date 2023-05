- Uważaj pociąg! - krzyknęła dziewczyna. Kolizja z pociągiem w podbydgoskim Otorowie. Cudem uniknęli śmierci

To była bardzo niebezpieczna sytuacja. Doszło do niej w niedzielę (14.05.2023) około godz. 11:00 na przejeździe kolejowym.

- O zdarzeniu dowiedział się dzielnicowy z Solca Kujawskiego realizujący swoje zadania w Otorowie. Zwrócił on uwagę na uszkodzony pojazd znajdujący się w tej miejscowości. Zniszczenia wskazywały jednoznacznie, iż mógł uczestniczyć w zdarzeniu drogowym. Policjant postanowił to sprawdzić i poddał go kontroli drogowej. Już to, że kierowca i pasażerka volkswagena byli bardzo zdenerwowali zwróciło jego uwagę - informuje kom. Lidia Kowalska z zespołu komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

W rozmowie z 25-letnim kierowcą i 23-letnią pasażerką, dzielnicowy ustalił, że chwilę wcześniej na przejeździe kolejowym, kierowca doprowadził do kolizji drogowej z pociągiem, a potem odjechał z miejsca zdarzenia.

- Okazało się również, że reakcja i okrzyk dziewczyny „uważaj pociąg” prawdopodobnie pozwoliły uniknąć im tragicznych skutków - dodaje rzecznik KMP Bydgoszcz.