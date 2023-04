Wypadek na DK10 pod Nakłem. Zderzyły się dwa samochody, dwie osoby w szpitalu

Do zdarzenia drogowego na krajowej "dziesiątce", w powiecie nakielskim w rejonie miejscowości Mrozowo doszło około godziny 10. Na miejscu są utrudnienia. Ze względu na to, że swoje działania prowadzą tam strażacy i policja, wprowadzono ruch wahadłowy.

Osobówkami, które się zderzyły, podróżowało 5 osób

- W rejonie miejscowości Mrozowo doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych marek Audi i Ford - mówi komisarz Justyna Andrzejewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią. - Fordem podróżowały trzy osoby, a w samochodzie marki audi były dwie osoby.

Kierowca i pasażer ostatniego z wymienionych samochodów, odnieśli obrażenia. Konieczne było przetransportowanie ich do szpitali.

Zakwalifikowane jako kolizja

Dokładne okoliczności, w jakich doszło do tego zdarzenia, padają policjanci. Jak informuje Justyna Andrzejewska z KPP w Nakle nad Notecią, zdarzenie prawdopodobnie zostanie zakwalifikowane jako kolizja. Utrudnienia w miejscu, w którym doszło do tego zderzenia, mogą potrwać jeszcze do godziny 13.