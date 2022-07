Wypadek niedaleko Barcina. Motorowerzysta trafił do szpitala

Do wypadku doszło około godz. 22:25 na drodze wojewódzkiej nr 254, w Barcinie-Wsi.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu wynika, że kierujący oplem vectra, 77-letni mieszkaniec gminy Barcin, nie zachowując bezpiecznej odległości podczas wyprzedzania motorowerzysty doprowadził do zderzenia. Kierowca motoroweru 68-letni mieszkaniec Barcina z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala - informuje Komenda Powiatowa Policji w Żninie.

Obydwaj kierowcy byli trzeźwi. Kierowcy opla odebrano prawo jazdy. O tym, czy zostanie mu ono zwrócone, zadecyduje sąd.

Policja przypomina:

- Kierujący pojazdem jest obowiązany podczas wyprzedzania zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania niechronionych uczestników ruchu drogowego, do których należą m.in. rowerzyści oraz motorowerzyści należy zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m. Zachęcamy do obejrzenia spotu „Minimum METR!!!”, który powstał w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w ramach akcji „Jednośladem bezpiecznie do celu”.