Wypadek pod Grudziądzem. Na DK 16 samochód uderzył w bariery [zdjęcia]

NOWE Papież Franciszek tweetuje. Najnowszy tweet z 25.05.2021 - o czym napisał papież Franciszek?

Papież Franciszek napisał 25.05.2021 na Tweeterze: „Jest to czas, aby wypełnić świat miłością, nie poślubiając światowości. Jest to czas w którym trzeba świadczyć o miłosierdziu, bardziej niż wpajać zasady i normy. To jest czas Parakleta! To jest czas wolności serca, w Praklecie. ”