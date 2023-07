Wypadek pod Włocławkiem na DK 91. Zderzenie trzech aut. Zdjęcia

W zdarzeniu tym brało udział łącznie 5 osób w tym 2 dzieci. Dwie osoby z obrażeniami zostały zabrane do szpitala we Włocławku. Dzieciom na szczęście nic się nie stało. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały cztery zastępy Straży Pożarnej oraz Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego i GDDKiA jako zarządca drogi. DK nr 91 jest w tej chwili nieprzejezdna. Wyznaczone zostały objazdy przez miejscowość Pińczata i Warząchewka - informuje st. kpt. Joachim Zefert, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.