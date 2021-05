Wypadek przy ul. 18 Stycznia w Brodnicy. 21-latka trafiła do szpitala

W poniedziałek 10 maja ok. g. 23 przy ul. 18 Stycznia w Brodnicy doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Policjanci, którzy pojechali na miejsce zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący bmw 26-latek podczas włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu mercedesowi kierowanemu przez 22-latka, wskutek czego doszło do zderzenia samochodów. Pomocy medycznej wymagała 21-letnia pasażerka mercedesa, która z obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

Kierowcy samochodów byli trzeźwi.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy dokładnie wyjaśniają okoliczności tego wypadku.