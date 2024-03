Wypadek w Borkowie koło Inowrocławia. Sprawca odpowie za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym OPRAC.: (szym)

Sprawca wypadku w Borkowie został aresztowany na trzy miesiące. Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Sprawca karambolu w Borkowie (gmina Inowrocław), do którego doszło we wtorek (5 marca) to 38-letni mieszkaniec powiatu inowrocławskiego. Ten kierowca BMW jechał nietrzeźwy, bez uprawnień i popełnił inne przewinienia. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.