Wypadek w Krojczynie. Nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście, dwie osoby w szpitalu. Mamy wideo

- Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w Krojczynie - informuje policja i załącza film, na którym widać, jak kobieta kierująca renault skręca w lewo nie ustępuje pierwszeństwa przejazdu motocykliście. - Doszło do zderzenia pojazdów. Pasażerka motocykla doznała poważnego urazu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującej autem. Czeka ją rozprawa sądowa - mówi policja.

Do wypadku doszło przed godziną 16:00 w środę 31 maja. Oboje kierujący (28-latka z renault i 40-letni motocyklista) byli trzeźwi.

- Na drodze należy zachować ostrożność i dokładnie upewnić się co do możliwości wykonania manewru skrętu czy wyprzedzania. To już kolejny wypadek z udziałem motocykla w dopiero co rozpoczętym sezonie - uczula policja.