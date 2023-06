Wybuch gazu w Ludkowie w gminie Pakość. 50 osób ewakuowanych. "Hałdy piasku wzniosły się w górę, jak trąba powietrzna"

Szesnaście zastępów straży pożarnej i pogotowie gazowe skierowano do działań w Ludkowie koło Pakości. - O wybuchu poinformowano nas 9 czerwca o godz. 10.20. Nikt nie odniósł obrażeń – informuje Emil Gawroński z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.

- Od miejsca wybuchu do najbliższego domu jest około stu metrów – ocenia Lidia Cecelon, sołtys Ludkowa. - Teraz nie można się tam zbliżyć, drogi są pozamykane, obstawione przez straż pożarną i pogotowie gazowe.

Policja nie zna jeszcze przyczyny wybuchu. Prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia instalacji. - Nikt nie prowadził tam żadnych prac – zapewnia sołtys Lidia Cecelon. - Gdy usłyszałam wybuch, schowałam się w domu i strażacy pojawili się bardzo szybko. Kazali mi uciekać. Wyszłam, jak stałam, bez niczego i nie wiem, kiedy będę mogła wrócić. Nie zabrałam ładowarki ani nic do zjedzenia. Nie wiem jeszcze, co przekazać mieszkańcom.