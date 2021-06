Wypadek w Pieckach niedaleko Bydgoszczy. Samochód uderzył w drzewo i zapalił się Szymon Cieślak

W niedzielę 20 czerwca doszło do wypadku na drodze z Brzozy do Piecek w powiecie bydgoskim Zdjęcie ilustracyjne / archiwum

W niedzielę około godz. 10.30 doszło do wypadku na drodze z Brzozy do Piecek w powiecie bydgoskim. Dwie kobiety trafiły do szpitala.