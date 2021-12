Wypadek w Rzadkwinie pod Strzelnem. Samochód wpadł na drzewo. Zdjęcia

Wypadek w Rzadkwinie

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy, który wcześniej uderzył w drzewo. Pojazd w całości znajdował się poza drogą. Wewnątrz znajdował się mężczyzna - relacjonują strażacy z KP PSP Mogilno.

Ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce ocenili, że mężczyzna może mieć uszkodzony staw biodrowy i konieczna jest ewakuacja na noszach typu deska.

- W tym celu wycięto słupek B przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Mężczyznę ewakuowano a następnie przetransportowano do karetki. Zespół PRM po zaopatrzeniu poszkodowanego przewiózł go do szpitala - dodają strażacy.