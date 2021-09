We wtorek, 16 września ok. g. 12.00 w Szabdzie w gminie Brodnica kierujący samochodem ciężarowym marki mercedes z naczepą, jadący z Torunia do Brodnicy, zjechał naczepą na przeciwległy pas ruchu, wskutek czego uderzył w inną ciężarówkę marki mercedes. Ciężarówka, w którą uderzył znalazła się w rowie, a jej kierowca trafił do szpitala.

Kierowcy byli trzeźwi.

Mężczyźnie, który spowodował wypadek policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy zabrali prawo jazdy.