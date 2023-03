Wypadek w Żabienku pod Mogilnem. Sześć osób trafiło do szpitala [zdjęcia]

- Jak wynika z policyjnych statystyk, wyprzedzanie jest jedną z trzech głównych przyczyn wypadków drogowych, w których giną ludzie. To właśnie w trakcie tego manewru bardzo łatwo o błąd, który może okazać się tragiczny. Kierowcy muszą mieć świadomość tego, że aby bezpiecznie wyprzedzić inny pojazd musi być spełnionych kilka istotnych elementów. To po pierwsze odpowiednia widoczność i wiedza na temat pojazdów jadących z przeciwnej strony. Często zdarza się również, że kierowcy nie spoglądają w lusterka i nie upewniają się, czy nie są wyprzedzani przez inne pojazdy. Niestety wielu kierowców o tym zapomina i wyprzedza nie mając wystarczająco dużo miejsca, aby bezpiecznie wykonać taki manewr. Kolejnym błędem popełnianym przez zmotoryzowanych jest wyprzedzanie w miejscach, gdzie oznakowanie tego zakazuje. Skoro na jezdni znajdują się linie ciągłe, czy na drodze znajduje się znak pionowy „zakaz wyprzedzania” oznacza to, że w tym miejscu wyprzedzanie jest absolutnie zabronione. Takie oznakowanie drogi to nie przypadek. Znajduje się w miejscach, w których takie manewry są szczególnie niebezpieczne. Niestety wielu kierowcom wydaje się, że oni wiedzą lepiej, a ich umiejętności, czy osiągi samochodów pozwalają wyprzedzać niemal w każdym miejscu na drodze - podkreśla asp. szt. Tomasz Bartecki.