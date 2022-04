Wypłynęły ważne informacje finansowe dla emerytów i dla rodziców. Nie będzie czternastej emerytury i waloryzacji 500 plus?

Czternastka to jednorazowe świadczenie

Politycy cały czas powtarzają, że "czternastka" to świadczenie jednorazowe, choć oferowane drugi rok z rzędu i nie planują wypłacać go w przyszłości. Potwierdza to Aktualizacja Planu Konwergencji, którą rząd musiał przygotować na potrzeby Brukseli. Nie przewidziano tam pieniędzy na dodatkowe zasiłki dla seniorów oraz na waloryzację np. 500 plus.