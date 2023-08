Wyprawka szkolna 2023/2024. Za tyle można kupić w tym roku zeszyty, plecaki i inne potrzebne rzeczy

Za niecały miesiąc (4 września) zabrzmi pierwszy dzwonek na lekcje. Niektórzy rodzice już kupują zeszyty, piórniki i tornistry córkom i synom. Przyglądamy się cenom wyprawek szkolnych. Zakładamy, że kompletujemy ją dla dziecka, idącego do pierwszej klasy podstawówki. Zaopatrujemy je w sklepie papierniczym (nie w markecie), a większość rzeczy bierzemy z promocji.

- Na ten jeden zakup nie wystarczy 300 plus - kwitują wybrani. Przypomnijmy: chodzi im o program „Dobry start”, dzięki któremu rodzice uczniów dostają raz w roku 300 zł netto na wyprawkę szkolną dziecka. To bez względu na dochód rodziny.

Ergonomiczny, czyli ponoć dopasowujący się do pleców dziecka, plecak, lekki (waży niecały kilogram) i pojemny (ma trzy komory w środku i trzy kieszenie na zewnątrz). Oto niby idealny tornister dla pierwszoklasisty. Nieidealna jest natomiast cena: plecak kosztuje 329 zł.

W internetowym sklepie papierniczym można dostać zestaw pięciu zeszytów 60-kartkowych. Komplet kosztuje w zaokrągleniu 105 zł. Wychodzi około 21 zł za egzemplarz. Pewnie, że są tańsze - i właśnie przeważnie tańsze kupujemy dzieciom do szkoły.

Już 2022 rok powinien przyzwyczaić nas do drożyzny w księgarniach i sklepach z artykułami szkolnymi. Ceny przyborów wzrosły rok do roku średnio o 14,2 procent - wynikało z ubiegłorocznego raportu, przygotowanego przez UCE RESEARCH i Hiper-Com Poland. Najbardziej podrożały okładki na zeszyty i notatniki, o blisko 93 proc. Dalej w zestawieniu były przyborniki na biurko, ponad 83 proc.