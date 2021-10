Wyremontują drogi w Brodnicy i powiecie brodnickim. Sprawdźcie, gdzie!

W poniedziałek, 11 października w Urzędzie Miejskim w Brodnicy podpisane zostały dwie umowy: z firmą TRANSBRUK Barczyńscy Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży na przebudowę za ok. 770 tys. zł 696 metrów ulicy Świerkowej w Brodnicy od Cmentarza Wojskowego w Lasku Miejskim do firmy Westerbud, tuż za firmą Visotec Socha (trzy lata temu wyremontowano ulicę Świerkową wzdłuż Cmentarza Wojskowego za 180 tys. zł) oraz z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o. o. z siedzibą w Brodnicy na przebudowę za ok. 184 tys. zł ok. 120 metrów nawierzchni ulicy Wiejskiej od skrzyżowania ul. Wiejskiej z ul. Cmentarną do wyremontowanego 2 lata temu odcinka tej ulicy.

Z kolei we wtorek, 12 października podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 543 w Jabłonowie-Zamku. W ramach tej rozbudowy powstanie miejsce do kontroli tirów i ważenia pojazdów oraz plac manewrowy, parking z 34 stanowiskami, a na głównej jezdni powstaną dodatkowe pasy do skrętu na parking i wyspy kanalizujące. Jak informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, remont ma umożliwić poprawę bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej obszarów przyległych do drogi wojewódzkiej. Zaznaczmy, że w pobliżu remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej w Jabłonowie-Zamku znajduje się sanktuarium bł. Marii Karłowskiej, założycielki zgromadzenia Sióstr pasterek od Opatrzności Bożej, które jest licznie odwiedzane przez pielgrzymów. Z tej przyczyny od strony miejsc dla autobusów w kierunku klasztoru wybudowany zostanie także chodnik. Remont dorgi wojewódzkiej obejmie 370 metrów drogi wojewódzkiej oraz 48 metrów drogi gminnej. Rozbudowę ma wykonać firma Strabag za ponad 5 mln zł.