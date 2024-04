Wystawa Mai Wolf i koncert Oli Tylus w klubie "Akcent" w Grudziądzu. Mamy zdjęcia

Moja przygoda z malarstwem zaczęła się w dzieciństwie, kiedy odkryłam w sobie miłość do tworzenia rysunkowych i malarskich obrazów. Od tamtej pory nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności, aby być lepszym człowiekiem izarażać radością życia poprzez to co robię - o sobie pisze Maja Wolf.