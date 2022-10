Występ doczekał boiska na miarę marzeń. Pierwszy strzał na bramkę oddał proboszcz [zdjęcia]

Występ to prężnie rozwijająca się wieś na rzut kamieniem od Nakła. Jej sercem - Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Przyjaciół Przyrody usytuowany przy drodze powiatowej Bydgoszcz-Nakło. Placówka jest okazała, w latach 90. przeniosła się do nowego budynku, z czasem uczniowie doczekała się także sali gimnastycznej. Brakowało jednak porządnego boiska bo to, które było przy szkole, o nawierzchni asfaltowej, od dawna nie było bezpieczne. Popękało, pełno było na nim muld i wyrw.