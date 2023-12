Wystrój łazienki w czasach PRL-u. Wtedy nie zachwycała designem - zobacz zdjęcia łazienek w latach 60., 70. i 80. [5.12.2023]

Nikt nie znał podwójnej umywalki, gustownego oświetlenia czy elektrycznych pralek. Lamperia, żeliwna wanna, ebonitowa deska sedesowa i górnopłuk nad sedesem to nieodzowny wnętrzarski obraz z lat 70. To samo można powiedzieć o kranach z dwoma kurkami oraz umywalce z widocznym syfonem. Królowały akcesoria z tworzywa sztucznego: półki łazienkowe, wieszaki na ręczniki, zasłony prysznicowe, uchwyty na szczoteczkę do zębów i mydło, szczotki do WC, wagi łazienkowe z suwakami. Sam papier toaletowy był towarem deficytowym. Farelki miały podwójne zastosowanie – grzały lub chłodziły pomieszczenia, a także służyły jako suszarki do ubrań.

Zobacz na zdjęciach jak wyglądały łazienki w czasach PRL

Charakterystyczny był też asortyment do pielęgnacji ciała i włosów. Wiele gospodarstw korzystało z tradycyjnego mydła w kostce, które było podstawowym środkiem do mycia. Rodzina myła włosy szamponem "Zielone jabłuszko” lub „Familijnym”. Ze względu na ograniczoną dostępność i różnorodność kosmetyków, także szampon jajeczny był często używanym środkiem do mycia włosów. Kobiety używały wielorazowych podpasek i kręciły włosy na wałkach. Wazelina była popularnym produktem pielęgnacyjnym, używanym jako balsam do ust, krem do rąk i do pielęgnacji skóry. Woda kolońska była męskim zapachem, często stosowanym zamiast droższych perfum.

Z najpopularniejszych kosmetyków można wymienić:

krem Nivea i Pani Walewska – synonim luksusu,

mydło Zefir, Rewia, Bambino, Tukan, Consul, Jacek i Agatka,

szampon Familijny, pokrzywowy marki Pollena,

szampon i mydło Zielone Jabłuszko,

mydło Tukan,

sól do kąpieli Iwonicka,

pasta do zębów Nivea, Colodent i Pollena,

woda brzozowa do pielęgnacji włosów,

woda toaletowa marki Celia (jaśminowa, konwaliowa) i Być Może,

męskie wody kolońskie: Wars, Przemysławka, Brutal.

Obecnie nikt nie tęskni do niewygód sprzed pół wieku, choć niektórzy, kierując się modą na styl retro, dekorują akcesoriami swoje łazienki. Wiele osób docenia prostotę i minimalistyczny charakter łazienek PRL, co jest w kontrze do dzisiejszych rozbudowanych aranżacji.