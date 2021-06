Wystrój sali, stołu i kwiaty na pierwszą komunie świętą - w stylu eko. Wykorzystacie pomysły? [zdjęcia]

- Styl ekologiczny w aranżacji wnętrz jest mocno powiązany z ideologią, którą staramy się kierować się na co dzień, a także stylem życia - mówią Sylwia Drążkowska-Murak i Marta Przybylska, nauczycielki na kierunku architektura krajobrazu. - Chodzi w nim o dążenie do harmonii i maksymalne wykorzystanie dobrodziejstw przyrodniczych bez szkód dla środowiska. Zastosowana kolorystyka ograniczona została do minimalnej ilości barw, tak by na pierwszy plan wysunęły się różne faktury. Dominującymi kolorami jest paleta jasnych beżów i bieli, co jest zauważalne w materiałach wykorzystanych do dekoracji sali i bieliźnie stołowej. Dodatkowo zauważalny jest kolor zieleni i akcentem różowo-fioletowym, który wykorzystany został do kompozycji kwiatowych, pobudzających zmysł wzroku i węchu.