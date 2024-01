Wzory tatuaży na rękę dla mężczyzn 2024. Zobacz NOWE zdjęcia tatuaży z salonów z Kujawsko-Pomorskiego

Motywy w tatuażach męskich

Często pojawiają się zwierzęta (lwy, węże, smoki, ptaki), elementy związane z czasem, podróżą, rodziną, motoryzacją czy inna pasją. Są też symbole nawiązujące do ważnych wydarzeń, pracy czy bliskich. Popularne są także napisy, imiona, inicjały. Powtarzalny jest motyw kobiety, sportu, motoryzacji, nawiązania do filmów, książek czy komiksów.

Gdzie tatuaż dla mężczyzny?

Tatuaże są niezwykle popularne. Grono fanów trwałego ozdabiania ciała się powiększa. Jeśli się na nie decydujemy, to powinna to być decyzja przemyślana, wzór starannie wybrany, a studio…

Zdjęcia tatuaży na ręce dla mężczyzn - wzory

Jak popularne są tatuaże?

Posiadanie tatuaży najczęściej deklarowały osoby mające od 25 do 34 lat (16%) i te w wieku 35–44 lat (12%). W grupie od 18 do 24 roku życia do wytatuowania przyznało się 9%.