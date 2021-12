Z Grudziądza do Torunia pociągiem jedziemy tylko z przesiadką. Za to do Trójmiasta i Katowic bezpośrednio Daniel Dreyer

Po 12 latach do Grudziądza znowu przyjeżdża pociąg pospieszny. „Flisak” kursuje między Trójmiastem a Katowicami, m.in. przez Brodnicę i Rypin Marcin Jadziński Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Od 12 grudnia możemy pojechać pociągiem z Grudziądza bezpośrednio do Gdyni albo Katowic. Ale... za to do Torunia dojedziemy tylko z przesiadką. - Skandal! - komentują Czytelnicy.