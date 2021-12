PKP odwołały pociągi między Toruniem a Grudziądzem. - Zostaniemy bez dojazdu! - grzmią pasażerowie. Negocjacje trwają

PKP PLK uprzedza: pociągi między Toruniem Wschodnim a Grudziądzem nie będą kursowały

We wtorek (7 grudnia) na stacjach kolejowych między Toruniem a Grudziądzem pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe rozwiesili komunikaty o treści:

Nadesłane

"W związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, od dnia 12 grudnia 2021 r. do odwołania, na odcinku Toruń Wschodni-Grudziądz pociągi pasażerskie nie kursują. Najbliższą stacją zatrzymania pociągów pasażerskich jest stacja Toruń Wschodni (...) oraz stacja Grudziądz."

- To skandal! - oburza się Ewa Ropińska, mieszkanka Kornatowa. To jedna z miejscowości leżących przy tej trasie kolejowej. I pyta: - Jak mam dojechać do pracy w Grudziądzu? Od 40 lat pracuję jako pielęgniarka w grudziądzkim szpitalu, wcześniej przez pięć lat dojeżdżałam do szkoły w Grudziądzu. Cały czas jeździłam pociągiem, ale takiego bałaganu jak teraz, to nigdy dotąd nie było!