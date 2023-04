Z kraju przyjedzie do nas turystyczny zwiad. Będzie miał widok na Toruń i zwiedzi region

Kujawsko-Pomorskie nie wyróżnia się szczególnymi walorami turystycznymi. Nie ma tu gór, morza ani aż tak wielkich jezior jak na Mazurach. Ale ma wiele innych atutów, by wymienić Bory Tucholskie, przepływające przez nie Brdę i Wdę, Dolinę Dolnej Wisły, starówki Torunia i Chełmna, zamki krzyżackie. Wszystko coraz lepiej skomunikowane z autostradą A1 i ekspresową S5.

Przyjadą na Regionalne Forum Turystyki

Specjalnie dla nich 18 kwietnia w Toruniu i w dwóch kolejnych dniach podczas objazdu województwa, organizowane jest Regionalne Forum Turystyki. Przyjazd do „Pałacu Widokowego” w Toruniu potwierdziło 36 touroperatorów z kraju i 7 z regionu, a lista pęcznieje.

- Jesteśmy wręcz zszokowani, oczywiście pozytywnie, ogromnym zainteresowaniem naszym regionem, udziałem w forum. U progu sezonu to dobrze wróży całej branży w regionie, ludziom żyjącym z turystyki – mówi Agnieszka Kowalkowska, dyrektor biura Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.

Na początek, w ramach realizowanego już od lat projektu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (K-POT) pod nazwą „Konstelacje Dobrych Miejsc”, touroperatorzy zapoznani zostaną z promowanymi markami regionu, a to Kujawy, Pałuki, Bory Tucholskie, Dolina Dolnej Wisły, Pojezierze Brodnickie, Bydgoszcz i Toruń. Później odbędzie giełda, mini targi turystyczne. Jeszcze tego samego dnia uczestnicy przepłyną drewnianymi łodziami przez Wisłę na starówkę i pojadą do Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. To ważny akcent w programie spotkania związany z obchodami Roku Kopernikowskiego (550. rocznica urodzin wielkiego astronoma).