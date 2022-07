Z Marią Ollick ulicami Tucholi, czyli wieczorny spacer w święto Małgorzaty [zdjęcia]

Następnie pod pomnikiem św. Małgorzaty złożono kwiaty oraz poświęcono i dzielono się z mieszkańcami „Chlebem św. Małgorzaty”. Wieczorny spacer zaczął się o godz. 20 i trwał ponad godzinę. Tucholanie rozeszli się do domów dopiero ok. godz. 22, bo na skwerze przy pomniku św. Małgorzaty twórcy zaprosili ich jeszcze na widowisko. Pokazali, jak wyglądało życie na podgrodziu - prezentowali dawne rzemiosło - tkactwo, plecionkarstwo i stolarstwo. Robiono też koraliki.

To była owa niespodzianka, która pozytywnie zaskoczyła zgromadzonych. Było klimatycznie, wystarczyło uruchomić wyobraźnię, by przenieść się do minionych epok. Niektórzy zresztą się przebrali w stare szaty, co powszechnie doceniono, pstrykając im fotki.