Z powiatu świeckiego tylko gmina Lniano korzysta z programu teleopieki domowej dla niesamodzielnych osób starszych

- Adresatami tej formy wsparcia są osoby niesamodzielne, potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu, przede wszystkim mieszkający samotnie seniorzy – wyjaśnia Beata Krzemińska, rzecznik prasowa urzędu marszałkowskiego. - Pierwszeństwo w rekrutacji zarezerwowaliśmy dla osób o niskich dochodach, doświadczających wykluczenia społecznego, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, a także kombatantów i osób represjonowanych.

Nie wszystkie gminy

Do programu zaproszone zostały wszystkie gminy regionu, na razie zgłosiło się 78, w tym wszystkie duże miasta. Siedemdziesiątym dziewiątym partnerem jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Conectio, które wzięło na siebie organizację i utrzymanie centrum teleopieki (Kujawsko-Pomorskie Telecentrum).

- Niestety, mimo dużego zainteresowania projektem samych seniorów, wciąż nie wszystkie kujawsko-pomorskie gminy zdecydowały się na przystąpienie do niego – informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa urzędu marszałkowskiego. - Dlatego gospodarz województwa wystosował w listopadzie pismo do burmistrzów i wójtów z ponownym zaproszeniem. Podkreśla w nim, że bransoletki życia to poczucie bezpieczeństwa i zachowana na dłużej samodzielność i sprawność najstarszych mieszkańców regionu.