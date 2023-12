Zabawki z dawnych lat. Sentymentalna wystawa w muzeum w Szubinie to hit

Niesamowity odzew

- Zaprosiliśmy do współpracy muzea w Nakle i Osieku nad Notecią. Ale też zaapelowaliśmy do mieszkańców. Odzew był niesamowity. Niektóre zabawki mieszkańcy nam podarowali inne to depozyty – opowiada dyr. Kamila Czechowska. Zabawki wciąż są przynoszone, muzeum je przyjmuje i apeluje o więcej.

Najstarsza zabawka na wystawie to depozyt z XIX w., z czasów zaborów. To gra planszowa związana z historią Polski. Nie uczono jej wtedy w szkołach, tę wiedzę pielęgnowano w rodzinnych domach. Takich rarytasów w szubińskim muzeum jest więcej.

- Mamy dużo zabawek z czasów PRL-u, dużo żołnierzyków, przy których zawsze zatrzymują się chłopcy i trudno ich od nich odciągnąć, z kolei dziewczyny przyglądają się lalkom. Sporo jest zabawek z lat 70. i 80. i tych, przywożonych z NRD. Są to na przykład kolejki. Niektóre, choć mają 50 lat nadal są sprawne – opowiada dyr. muzeum.

Podczas przygotowywania ekspozycji nie brakowało wzruszających chwil. Np. jedna z mieszkanek Szubina przekazała misia. Pluszak ma ponad 60 lat. Jej mąż dostał go na swój roczek i przez całe życie chronił. Maż zmarł pół roku temu, ona przenosi się do mniejszego lokum, gdzie nie wszystko się mieści. Nie mogła misia wyrzucić, był jak wyrzut sumienia. Przyszła do muzeum spytać: - Przyjmiecie go?