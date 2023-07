Zabytki w Świeciu i powiecie wypięknieją. Ogromne pieniądze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Do powiatu świeckiego trafi w sumie ponad 13mln złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów. Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem też do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie jest przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami i może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, minimalny wkład własny to 2 proc.