Zabytkowa willa z lat 20. przy al. Ossolińskich w Bydgoszczy ma iść na sprzedaż

Obecny właściciel, spółka Beauty Land, zamierza sprzedać okazały, ale wymagający gruntownego remontu budynek. Do miasta trafił też wniosek o dofinansowanie na wykonanie koniecznych prac naprawczych w willi.

Nieruchomość przy Ossolińskich 7 od lat niszczeje. W przeszłości miała kilku właścicieli, ale zanim budynek trafił w ręce prywatne, mieściła się tam, między innymi delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Bydgoszczy. W ostatnim czasie pojawiła się oferta sprzedaży willi. - Faktycznie, właściciel szuka nabywcy. Jak dotąd, jednak w statusie własnościowym tej nieruchomości nic się nie zmieniło - słyszymy w firmie Locum S.A. To numer telefoniczny tej spółki znajduje się na bannerze powieszonym na frontowej ścianie budynku. W połowie marca o tym, że obecnym właścicielem nieruchomości jest spółka Beauty Land, informowała "Gazeta Wyborcza". Od Aleksandry Stajszczak, prezes tej firmy, otrzymaliśmy zapowiedź udzielenia komentarza na temat tego, co może się wydarzyć z budynkiem w najbliższym czasie. Póki co, Sławomir Marcysiak, miejski konserwator zabytków potwierdza informację, że właściciel wystąpił do miasta z wnioskiem o przyznanie dotacji na remont budynku. Jak się dowiadujemy, chodzi o kilkaset tysięcy złotych.

- Trzy lata temu robiono ekspertyzę, która wykazała, że już krótko po budowie budynku zaczął on pracować nie tak, jak powinien. Dostaliśmy w tym roku wniosek na dotację. One będzie będą przydzielane na sesji kwietniowej Rady Miasta. Jutro (środa - red.) jest kolegium prezydenckie w tej sprawie. Nie mogę zatem powiedzieć, czy nieruchomości - również inne, na które wnioskowano - otrzymają dotacje, czy nie - mówi Sławomir Marcysiak. Fakt, że wniosek na remont willi złożono, przemawia za tym - podkreśla Marcysiak - że są już projekty dotyczące prac, które miałyby być przeprowadzone w budynku. - Powstał w latach 20. XX wieku i był budowany od razu jako gmach użyteczności publicznej. On nigdy nie pełnił funkcji mieszkaniowych. Być może dlatego jest on tak trudny do zagospodarowania, zaadaptowania, bo ma bardzo specyficznie rozplanowane wnętrze. Już kilka lat temu powstał projekt związany w planem zmiany użytkowania tego budynku, zakładający wyposażenie go w zewnętrzny szyb windowy. Nigdy jednak nic z tego nie zrealizowano.

W środku dobra stolarka, schody zabiegowe, atrium

Co miałoby się zatem zmienić w willi w związku ze złożonymi w tym roku projektami? - To jest projekt zabezpieczający, utrwalający obecną strukturę - dodaje Marcysiak.

Styl, w jakim wzniesiono budynek przy al. Ossolińskich, konserwator zabytków określa jako funkcjonalizm. - To styl typowy dla międzywojnia. Tu środkiem wyrazu jest bryła architektoniczna. To styl pozostający w kontrze do historyzmów, czyli do neogotyku, neoromantyzmu, odchodzący od historyzujących. W środku jest bardzo ładna stolarka, są tam schody zabiegowe, w pierwszej, centralnej części znajduje się atrium. Budynek ciekawy, ale w tej chwili dosyć trudny, jeżeli chodzi o użytkowanie. Podczas okupacji mieścił się tam Selbstschutz Westpreussen, po wojnie natomiast była tam siedziba NKWD - na fasadzie budynku można znaleźć tablicę ku czci pomordowanych przez NKWD żołnierzy Straży Granicznej. Przed wojną bowiem budynek był siedzibą Sztabu Komendy Okręgu Straży Granicznej.

