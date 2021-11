Zabytkowy strażacki Star z Sępólna Krajeńskiego trafił do Muzeum PRL-u [zdjęcia]

O tej sprawie pisaliśmy na początku października. Star 244, rocznik 1978, to wóz strażacki, który był już niesprawny i nie mógł służyć dalej w podziale bojowym. Po ponad 40 latach służby w kilku jednostkach ochotniczych straży pożarnych (ostatnią było OSP Radzim), a wiele lat temu jeszcze w sępoleńskiej komendzie rejonowej państwowej straży pożarnej, gmina Kamień Krajeński zamierzała go sprzedać. Marcin Gulka, dyrektor Muzeum PRL w Sępólnie uważał, że pojazd powinien zostać w powiecie, gdyż jest dla niego szczególnie cenny.

- Najpiękniejsza jest historia tego pojazdu. Od samego początku jest w gminach powiatu sępoleńskiego i tutaj też powinien pozostać. Star brał udział w gaszeniu pożaru w Kuźni Raciborskiej w 1992 r. Niestety, teraz pojazd czeka złom, a potem huta. Bardzo mi zależy, by trafił do muzeum. Bo on jest nasz, miejscowy – mówił wówczas na naszych łamach Marcin Gulka.