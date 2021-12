Zaczęło się od patrolu w Bydgoszczy, skończyło na zatrzymaniu mężczyzn z narkotykami. Kierowcę zdradził... biały nalot przy nosie

Policjanci patrolowali ul. Śniadeckich w Bydgoszczy, to było w środę (29 grudnia 2021) około godziny 19:30. Zauważyli osobowego nissana, którym jechało dwóch mężczyzn. Kierowca, skręcając w ulicę Sienkiewicza, nie użył kierunkowskazu. Wyglądało na to, że jest pijany. Policjanci zatrzymali go do kontroli na ul. Mazowieckiej.

Uwagę wywiadowców zwracało nerwowe zachowanie obu mężczyzn. Kierowca miał... biały nalot w okolicach nosa. Przy pomocy testera została mu zbadana ślina na zawartość zabronionych substancji.